شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة العراق ترحب بقرار مجلس الأمن بإنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي ترحيب الحكومة العراقية بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإنهاء ولاية ومهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.

وقال العوادي "الحكومة العراقية تعرب عن ترحيبها وتقديرها لقرار مجلس الأمن المرقّم (2734)، الذي صدر اليوم بالإجماع، القاضي بإنهاء ولاية ومهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق/ يونامي، وفق جدول زمني ينتهي في 31 ديسمبر 2025".

وأضاف: "إنهاء عمل البعثة في العراق يأتي بناء على طلب الحكومة العراقية، الذي عبّرت عنه رسالة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتاريخ 8-مايو-2024، الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومجلس الأمن الدولي بهذا الشأن"

وأشار إلى أنه "في الوقت الذي نكبر فيه الاستجابة الدولية لطلب العراق، فإننا نؤكد أن قرار مجلس الأمن الدولي جاء نتيجة التقدم الملموس، الذي يشهده العراق وعلى الأصعدة المختلفة والاستقرار على المستوى الداخلي واستكمال عملية البناء السياسي الذي انطلق سنة 2003".

وتابع، "وننتهز هذه الفرصة للتأكيد على استمرار التعاون والشراكة المستدامة مع منظمة الأمم المتحدة وبرامجها التنموية العاملة في العراق والتعبير عن تقدير العراق لجهود سيادة الأمين العام للأمم المتحدة، وللعاملين في البعثة الأممية وخدماتهم وتضحياتهم المقدّرة التي قدموها منذ إنشاء البعثة عام 2003".