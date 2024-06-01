شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يعطى إشارة البدء فى بناء مقر مركز الدراسات الصينى العربى بشنغهاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبيل اختتام زيارته إلى الصين، زار أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مدينة شنغهاى وذلك بعد مشاركته فى أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزارى لمنتدى التعاون العربى الصينى فى العاصمة بكين.

وكان المنتدى قد اختتم أعماله بنجاح ومشاركة واسعة من وزراء خارجية الدول العربية و الصين بالإضافة إلى حضور قادة عرب والرئيس الصينى الجلسة الافتتاحية منه.

وتوجه أبو الغيط إلى مدينة شنغهاي، تلبية لدعوة من الجانب الصينى للمشاركة فى مراسم اعطاء اشارة الانطلاق لبناء مقر مركز الدراسات الصينى العربى للإصلاح والتنمية، والذى ينتهى تأسيس هيكله خلال ١٠٠ يوم.

وصرح جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام بأن المركز يمثل مبادرة مهمة من الجانب الصينى لتعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية والعلمية مع الجانب العربي، فضلا عن نقل الخبرات فى الحكم والادارة والتنمية، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية تبذل جهدا كبيرا لكى يكون هذا المركز منطلقا لكافة اوجه التعاون، وحاضنة للأفكار والتجارب التى تخص التنمية من كافة جوانبها، وقد حرص الرئيس الصينى "تشى جينبنج" على التأكيد على أهمية دور المركز فى تعزيز العلاقات بين الجانبين العربى والصينى خلال الكلمة المهمة التى القاها فى افتتاح المنتدى العربى الصينى العاشر قبل يومين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن أبو الغيط حضر مراسم العد التنازلى للانتهاء من بناء الهيكل الأساسى للمركز، الذى يضم ١٧ طابقا، بجانب السيد تشاى جون المبعوث الصينى لشئون الشرق الأوسط، والسيدة ين دنغماى عميدة جامعة شنغهاى للدراسات الدولية.

وأشاد الأمين العام خلال مراسم الاطلاق بأنشطة المركز المختلفة وبالأخص ما تقدمه من دورات تدريبية دورية للمسئولين سواء من الدول العربية أو من الجامعة العربية، وذلك فى إطار مساعى الجانبين للارتقاء بالتعاون العربى الصينى إلى آفاق أرحب.

الجدير بالذكر أن مركز الدراسات الصينى العربى للإصلاح والتنمية افتتح عام 2017 بجامعة شنغهاى للدراسات الدولية من أجل تعزيز الدراسات المتعلقة بالتعاون العربى الصيني، بالإضافة إلى عقد الدورات الدراسية والندوات والمحاضرات الخاصة بكبار مسئولين بالدول العربية حول عدة موضوعات من بينها التنمية العالمية، والحزام والطريق، وإقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

كما تجدر الإشارة إلى أن الامين العام للجامعة العربية قام بزيارة لعدد من المراكز العلمية والتكنولوجية المهمة فى شنغهاي، كما التقى السيد خوا يوان نائب عمدة المدينة، حيث اعرب ابو الغيط عن اعجابه بالنهضة الاقتصادية الهائلة التى حققتها شنغهاى خلال عقود قليلة، مع النجاح فى الحفاظ على طابع انسانى وحضارى مميز يعكس الارث التاريخى الفريد للمدينة، واكد ابو الغيط أن امكانيات التعاون وتبادل الخبرات والممارسات مع الجانب العربى فى المستقبل لا حدود لها.