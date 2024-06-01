شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا موظفى الهلال الأحمر الفلسطينى لـ33 شهيدا فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بارتفاع عدد شهداء طواقمه في غزة إلى 33 شهيدا منهم 19 استشهدوا أثناء أدائهم واجبهم الإنساني.

ونشر الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، مشاهد من تشييع جثمان، محمد جهاد عابد الموظف في دائرة إدارة مخاطر الكوارث الذي استشهد بقصف قوات الاحتلال منزله الليلة الماضية في رفح.

وقال الهلال الأحمر، إنه بذلك يرتفع مجموع شهداء الهلال الأحمر الفلسطيني منذ بداية العدوان على غزة إلى 33 شهيداً، بينهم 19 شهيداً استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني.