شكرا لقرائتكم خبر عن وسط أجواء احتفالية.. وصول أول طائرة من الدمام إلى النجف العراقية والان نبدء بالتفاصيل



ونقلت عدسات الكاميرات مشاهد من وصول المسافرين على متن الرحلة، ويظهر تحركهم بسهولة.

وأكد محافظ النجف الأشرف يوسف مكي كناوي، اليوم السبت، أن توسيع نطاق الخدمات الجوية بين العراق والسعودية يعزز الربط الاقتصادي والسياحي بين البلدين، فيما أشار إلى أن الرحلة من الدمام إلى المحافظة تمثل تواصلاً وتقارباً بين الشعبين السعودي والعراقي. تطوير العلاقات ودشن سفير

وقال الشمري، خلال الاحتفاليّة التي أقامتها الشركة الوطنية العراقية (ناس) بمناسبة الرحلة الجوية الأولى، إن زيارته اليوم إلى محافظة النجف الأشرف، تمثل افتتاح خط طيران بين مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار النجف الدولي، مشيدا " بالجهود بين البلدين لتطوير العلاقات الثنائية". توسيع الرحلات كانت الهيئة العامة للطيران المدني، أعلنت زيادة الرحلات الجوية المباشرة من المملكة إلى جمهورية العراق.

وبينت أن الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في المملكة، تهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنوياً، وأكثر من 250 وجهة في العالم.

وقالت: نعلن تسيير رحلات جوية مباشرة من مدينة الدمام في المملكة إلى مدينة النجف في جمهورية العراق، إلى جانب الرحلات الجوية لكل من مدينتي بغداد وأربيل في جمهورية العراق، وذلك ابتداءً من يوم السبت 1 يونيو 2024. الدمام - شريف احمد - وصلت صباح اليوم السبت، أولى الرحلات الجوية المنطلقة من الدمام إلى النجف العراقية.ونقلت عدسات الكاميرات مشاهد من وصول المسافرين على متن الرحلة، ويظهر تحركهم بسهولة.وأكد محافظ النجف الأشرف يوسف مكي كناوي، اليوم السبت، أن توسيع نطاق الخدمات الجوية بين العراق والسعودية يعزز الربط الاقتصادي والسياحي بين البلدين، فيما أشار إلى أن الرحلة من الدمام إلى المحافظة تمثل تواصلاً وتقارباً بين الشعبين السعودي والعراقي.ودشن سفير السعودية في العراق عبد العزيز الشمري مراسم وصول الطائرة.وقال الشمري، خلال الاحتفاليّة التي أقامتها الشركة الوطنية العراقية (ناس) بمناسبة الرحلة الجوية الأولى، إن زيارته اليوم إلى محافظة النجف الأشرف، تمثل افتتاح خط طيران بين مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار النجف الدولي، مشيدا " بالجهود بين البلدين لتطوير العلاقات الثنائية".كانت الهيئة العامة للطيران المدني، أعلنت زيادة الرحلات الجوية المباشرة من المملكة إلى جمهورية العراق.وبينت أن الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في المملكة، تهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنوياً، وأكثر من 250 وجهة في العالم.وقالت: نعلن تسيير رحلات جوية مباشرة من مدينة الدمام في المملكة إلى مدينة النجف في جمهورية العراق، إلى جانب الرحلات الجوية لكل من مدينتي بغداد وأربيل في جمهورية العراق، وذلك ابتداءً من يوم السبت 1 يونيو 2024.