شكرا لقرائتكم خبر عن "مدينة الحجاج" تواصل تقديم خدماتها لضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل "مدينة الحجاج" بمنفذ حالة عمار بمنطقة تبوك، أعمالها بتوفير كل الإمكانات والسبل لخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ من مختلف الجنسيات، وتقديم خدمات متنوعة، وسط منظومة خدمية متكاملة وبتنسيق تام واستراتيجية أداء رفيعة المستوى على مدار الساعة.

وأعرب ضيوف الرحمن القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، عن شكرهم لحكومة المملكة على ما وجدوه من خدمات وتسهيلات منذ لحظة وصولهم للمملكة.

وأشادوا بحسن الاستقبال وكرم الضيافة وسرعة إنهاء إجراءات الدخول وتوفير سبل الراحة لهما، والتي وجدوها فور وصولهما المملكة عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار.

ومن جهة أخرى، وفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ممثلةً بفرعها بالمنطقة الشرقية، أكثر من 31.100 نسخة متنوعة من الكتيبات التوعوية والإرشادية لحجاج بيت الله الحرام القادمين عبر منفذ "البطحاء" الحدودي مع الإمارات.

وأوضح الفرع أن هذه الكتيبات تتضمن أكثر من 55 موضوعاً مختلفاً لإرشاد وتعليم الحجاج بأحكام المناسك وتدعم 12 لغة، كما تم تجهيز 40.000 بطاقة تعريفية تشتمل على باركود لتحميلها على الأجهزة الذكية تتضمن أبرز التطبيقات التي تعينهم على أداء فريضتهم وفق المنهج الوسطي الصحيح، منها تطبيق "رُشد" الذي يشتمل على عدة خدمات مثل تحديد القبلة، ومواقيت الصلاة، والمصحف الشريف، والمكتبة الإلكترونية التي تدعم 52 لغة للكتب العلمية والمواد الإرشادية.