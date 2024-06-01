شكرا لقرائتكم خبر عن إصابتان فى غارة إسرائيلية على بلدة مجدل سلم جنوبى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شخصين جراء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي دراجة نارية، في بلدة مجدل سلم جنوبي لبنان، وفق" الوكالة اللبنانية للإعلام ".

وذكرت أن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على دراجة نارية على طريق أكاسيا- مجدل سلم بمنطقة مرجعيون، مشيرة إلى أن الفرق الصحية قامت بنقل إصابتين من مكان الغارة.

وفي سياق متصل، استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بلدة "كفركلا" جنوب لبنان بقذيفة مباشرة، كما قُتل شخصان وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية متفرقة استهدفت بلدات في جنوبي لبنان، أمس الجمعة.

ويواصل الكيان الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.

ومن جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي انفجارات في عدة مناطق شمال إسرائيل، بعد إطلاق أكثر من 40 صاروخا من جنوب لبنان.