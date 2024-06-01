الخليج اليوم .. الكويت تسجل أعلى درجة حرارة في العالم يوم الجمعة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال خبير الأرصاد الجوية الكويتي فهد العتيبي إن منطقة الجهراء بالكويت سجلت يوم الجمعة أعلى درجة حرارة على مستوى العالم بواقع 51 درجة مئوية.

وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية أن مدينة الكويت سجلت 49 درجة، ومنطقة العبدلي 50 درجة، والجهراء 51 درجة، وفق ما ذكرته صحيفة "الراي" الكويتية.

وفي السياق أفاد موقع "الجريدة" الكويتي بأن مؤشر الأحمال الكهربائية تجاوز ظهر يوم الجمعة حاجز الـ16 ميغاواط ليبيغ 16141 ميغاواط.

وأشارت إلى أن ذلك يعود لارتفاع درجات حرارة الطقس.

المصدر: وسائل إعلام كويتية