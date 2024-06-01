شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض وحرمان من العلاج.. انتهاكات الاحتلال لحقوق الأطفال الأسرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثّقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، انتهاكات إدارة معتقلات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.

وأكدت هيئة الأسرى أن قوات الاحتلال يعتقل 120 طفلاً، غالبيتهم من طلبة المدارس، بينهم 18 طفلاً من غزة يعيشون في الغرف باكتظاظ كبير. هيئة شؤون الأسرى وأشارت الهيئة إلى أن العدد في الغرفة الواحدة يبلغ 14 طفلاً، ما تسبب وفق هيئة شؤون الأسرى في انتشار مرض الجرب، والذي ظهر بكثافة جراء حرمان الأطفال الأسرى من الاستحمام، ومصادرة ملابسهم سوى التي يرتدونها، وعدم السماح لهم بامتلاك الصابون والمنظفات والمعقمات، لافتة النظر إلى حرمانهم من الأدوية والعلاج.

في سياق متصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت 20 فلسطينياً، خلال اقتحامها لعدة مناطق في الضفة الغربية، وتخلل حملة الاعتقالات اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم وفقاً لنادي الأسير الفلسطيني.