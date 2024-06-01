شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإندونيسي يعرب عن استعداد بلاده إرسال جنود حفظ سلام إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو أن بلاده على استعداد، إذا تطلب الأمر، لإرسال جنود حفظ سلام لتطبيق وقف إطلاق نار في قطاع غزة.



وقال برابوو - في كلمته خلال حوار (شانغريلا) الذي يعقد في سنغافورة حسبما ذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) اليوم /السبت/ - "مستعدون للمساهمة في قوات حفظ سلام، إذا طلبت الأمم المتحدة واحتاجت ذلك، للحفاظ على وقف محتمل لإطلاق النار ومراقبته وتوفير الحماية والأمن لجميع الأطراف."



ووصف الرئيس الإندونيسي المنتخب، الذي من المقرر أن يتولى رئاسة البلاد في شهر أكتوبر المقبل، خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة والمكونة من ثلاثة مراحل بأنها "خطوة على الطريق الصحيح".



وأشار برابوو، الجنرال السابق بالقوات الخاصة ووزير الدفاع الحالي، إلى أن الرئيس الإندونيسي الحالي جوكو ويدودو كلفه بالإعلان عن استعداد جاكرتا استقبال وعلاج ما يصل إلى ألف مريض من قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك حاجة لإجراء تحقيق شامل في الكارثة الإنسانية في منطقة "رفح" بقطاع غزة وإيجاد حل عادل للصراع.



يشار إلى أن المنتدى الأمني الآسيوي الكبير "حوار شانغريلا" الذي يجمع كبار مسؤولي الدفاع من مختلف أنحاء العالم قد انطلق أمس /الجمعة/ في سنغافورة ومن المقرر أن يستمر حتى يوم غد /الأحد/.