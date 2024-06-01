شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى يؤكد مواصلة دعم تونس فى تنفيذ برامجها الإصلاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المدير الإقليمى لمنطقة المغرب العربى ومالطا بالبنك الدولى جيسكو هنتشِل التزام البنك بمواصلة دعم تونس فى تنفيذ برامجها الإصلاحية ومشروعاته التنموية ذات الأولوية الوطنية والمردودية الاقتصادية والاجتماعية بما يساعدها على مجابهة التحديات القائمة والتقدم فى تحقيق تنمية شاملة ومستدام، جاء ذلك ضمن مباحثات أجراه مع وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغى السبعي، تناولت سير برامج ومشروعات التعاون المالى للعام الجاري.وفقا لبيان وزارة الاقتصاد التونسية اليوم السبت.

واستعرض الجانبان أيضاً سير برنامج التعاون الخاص بدعم الأمن الغذائى وبرنامج الأمان الاجتماعى وغيرها من البرامج والمشروعات الأخرى، وبحثا المشروعات التى سيمولها البنك عام 2025 فى عدد من المجالات الحيوية وذات الأولوية فى مجالات الطاقة الكهربائية، المياه، التعليم العالي، الصحة، والحماية الاجتماعية، ودعم الأمن الغذائي.

تضمنت المشروعات، الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية الرابط بين ولايات (صفاقس، سيدى بوزيد ،القصرين ) الذى سيمكن من إدخال أنشطة اقتصادية وتنموية باعتبار ما سيوفره من بنية إساسية متطورة و محفزة على الاستثمار وإقامة المشروعات حولها.