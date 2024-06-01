شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين تُطلق "هدى النبى فى المناسك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ ضمن فعاليات مبادرة "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ"؛ دورة علمية بعنوان: "هدى النبي في المناسك" في إطار خطة موسم الحج لهذا العام .

تتضمن الدورة العلمية عددًا من الدروس العلمية والمحاضرات التوجيهية، ويشارك في إلقائها مدرسو المسجد النبوي، وترافق الدورة العلمية حملة توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتهدف دورة "هدي النبي في المناسك" رفع الوعي الشرعي لضيوف الرحمن بأحكام مناسك الحج، وبيان المقاصد الكبرى للحج، وتعليم أداء مناسك؛ ليؤدي الحاج نسكه وفق هدي النبي؛ امتثالًا لقوله عليه الصلاة والسلام: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" [أخرجه مسلم]، وليتحقق للحاج الإثراء المعرفي والديني، وإنجاح رحلته الإيمانية؛ ليرجع بحج مبرور.

وتعد مبادرة "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" التي انبثق عنها دورة "هدي النبي في المناسك"، وأطلقها بالمسجد النبوي رئيس الشؤون الدينية؛ إحدى المبادرات النوعية التي أعدتها المنظومة الدينية ضمن خطتها لموسم الحج ؛ لتكون زادًا معرفيًا يتزود منها ضيف الرحمن، وبلْغة له لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام على هدى وبصيرة، ومن مرتكزات الرئاسة لإثراء تجربة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزائرين تحت شعار محورية خدمة الضيف.