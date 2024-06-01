شكرا لقرائتكم خبر عن 1.6 مليون مقعد على قطار الحرمين السريع استعدادًا لموسم الحج والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - أكملت شبكة خطوطة السكك الحديدية السعودية "سار" بالتنسيق مع الشركة المشغلة، خطةً لمواكبة الطلب الكبير المتوقع على رحلات قطار الحرمين السريع خلال موسم الحج؛ حيث ستشهد الفترة من 1 ذو القعدة وحتى نهاية شهر ذو الحجة، تشغيل أكثر من 3800 رحلة قطار ستسهم في توفير سعة مقعدية تتجاوز 1.6 مليون مقعد؛ وذلك بزيادة تتجاوز المائة ألف مقعد مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

ويعتبر قطار الحرمين السريع أحد أسرع 10 قطارات كهربائية في العالم؛ إذ تبلغ سرعته 300 كم في الساعة، مستخدمًا أنظمة إشارات واتصالات متطورة؛ لذا فهو يُعَد مكونًا أساسيًّا في خطة التطوير وبرنامج التوسع في شبكة الخطوط الحديدية السعودية، وفقف صحيفة سبق السعودية.

يربط هذا المشروع بين المدينتين الرئيسيتين في المنطقة الغربية، ويلبي الطلب المتنامي لخدمة الأعداد المتزايدة من الحجاج الداخليين والخارجيين، ويخفف من الازدحام على الطرق في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

وقطار الحرمين السريع هو قطار كهربائي سريع يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة بخط حديدي مزدوج، تم تدشينه برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في سبتمبر من العام 2018م، ويعد المشروع أحد أضخم مشاريع القطارات في الشرق الأوسط وهو الذي قامت المملكة بإنشائه ضمن خططها لتوفير وسيلة نقل آمنة للحجاج والمعتمرين والمسافرين بين المدينتين المقدستين وكذلك مدينة جدة.

مسار الخط الحديديوخط قطار الحرمين السريع هو خط سكة حديد سريع بطول 453 كم يربط مدينتي المدينة المنورة ومكة المكرمة؛ وذلك من خلال خط يبلغ طوله 449 كم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة واتصال فرعي بطول 75.3 كم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

سرعة القطار

يعد قطار الحرمين السريع واحدًا من أسرع ست قطارات في العالم حيث تبلغ سرعته 300 كيلومترًا في الساعة وهو القطار القادر على قطع مسافة 449 بين مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال قرابة الساعتين وعشرين دقيقة.

المحطاتيحتوي قطار الحرمين السريع على خمس محطات؛ 3 منها طرفية وهي: محطة مكة المكرمة الواقعة في حي الرصيفة، ومحطة المدينة المنورة، ومحطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة، واثنتان وسطيتان هي محطة جدة الرئيسية الواقعة في حي السليمانية، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. أكبر محطة قطار مرتبطة بالمطارات في العالموتُعَد محطة قطار الحرمين السريع بمطار الملك عبدالعزيز أكبر محطة قطار مرتبطة بالمطارات في العالم؛ وذلك من خلال تواجدها على مساحة تتجاوز 105 آلاف متر مربع، وتمتد على عدة طوابق، وترتبط بستة أرصفة للقطار؛ مما يسهم في سهولة الحركة من المحطة وإليها سواء كان ذلك باتجاه مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

وتسهم هذه المحطة في تخفيف الازدحام الذي تلقاه الطرق المؤدية إلى مطار الملك عبدالعزيز من خلال نقلها للمسافرين الواصلين إليه مباشرة إلى بقية المحطات دون حاجتهم لمغادرة المطارات واستخدام وسائل النقل الأخرى.

الأسطول وطاقة القطارويتم تشغيل قطار الحرمين السريع بعدد 35 قطارًا كهربائيًّا تبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار الواحد منها 417 راكبًا من خلال 13 عربة مقسمة إلى 4 مقصورات لدرجة الأعمال و8 مقصورات للدرجة السياحية، ومقصورة مطعم؛ فيبلغ بذلك عدد مقاعد درجة الأعمال 113 مقعدًا؛ في حين يبلغ عدد مقاعد الدرجة السياحية 304 مقاعد. الخدمات المقدمة على متن القطارويضم كل قطار: مطعمًا، وشاشات ترفيهية، وخدمات مساندة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما يتم تقديم خدمات ضيافة خاصة بدرجة الأعمال، بالإضافة إلى عربات لبيع الأطعمة في الدرجة السياحية. إثراء تجربة المسافروضمن مساعي الخطوط الحديدية السعودية لإثراء تجربة المسافرين عبر قطار الحرمين السريع؛ فقد دشنت مؤخرًا صالة كبار الشخصيات في محطات القطار الواقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى محطة القطار في مدينة جدة (السليمانية).

كما قامت "سار" بتحديث وتشغيل صالات مبيعات التذاكر في محطات مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومحطة جدة الرئيسية، لتكون منفذًا من ضمن منافذ البيع الخاصة بالتذاكر والتي تضم أيضًا أجهزة المبيعات الذاتية في المحطات، التطبيق الإلكتروني، الموقع الإلكتروني، مركز الحجز الهاتفي.