شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يبحث مع رئيس الصومال المصالح الأمنية المشتركة بالقرن الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن وزير خارجية أنتوني بلينكن بحث مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، المصالح الأمنية المشتركة في القرن الإفريقي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر - في بيان اليوم - إن " بلينكن ناقش مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، المصالح الأمنية المشتركة في القرن الإفريقي؛ بما في ذلك الحاجة إلى الحد من التوترات الإقليمية".

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الصومال أكدا أهمية التركيز على تحقيق أهداف مكافحة الإرهاب، كما بحثا وضع اللمسات الأخيرة بشأن مهمة بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (الأتميس) اللاحقة.

وأضاف متحدث الخارجية الأمريكية أنه جرت مناقشة - أيضا - الدور المهم لبعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في الصومال.

وبدأت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) عملها مطلع أبريل 2022، وتعد بعثة متعددة الأبعاد تعمل بتفويض من الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.