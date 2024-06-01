شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون الإسرائيلي يلمح بقبول حكومة نتنياهو لمقترح بايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت القناة 13 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر سياسي قوله إن الحكومة ستقبل معظم ما جاء في خطاب بايدن والخطة التي عرضها مؤخرا.

وأضاف: "تتيح لنا خطة بايدن التأكد من تحقيق أهداف الحرب قبل الدخول إلى وقف دائم لإطلاق النار - وسيكون لنا الحق في العودة إلى الحرب إن أخلت حماس بالإتفاق أو شعرنا أن المفاوضات في طريق مسدود".

فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى: "إن إسرائيل" تتصرف من جهة وكأنّها غير مستعدة لدفع الأثمان ومن جهة ثانية تخشى من صراع متعدد الساحات