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التلفزيون الإسرائيلي يلمح بقبول حكومة نتنياهو لمقترح بايدن

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القاهرة - سامية سيد - نقلت القناة 13 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر سياسي قوله إن الحكومة ستقبل معظم ما جاء في خطاب بايدن والخطة التي عرضها مؤخرا.

وأضاف: "تتيح لنا خطة بايدن التأكد من تحقيق أهداف الحرب قبل الدخول إلى وقف دائم لإطلاق النار - وسيكون لنا الحق في العودة إلى الحرب إن أخلت حماس بالإتفاق أو شعرنا أن المفاوضات في طريق مسدود".

فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى: "إن إسرائيل" تتصرف من جهة وكأنّها غير مستعدة لدفع الأثمان ومن جهة ثانية تخشى من صراع متعدد الساحات

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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