شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استشهاد علا الدحدوح.. ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة لـ148 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 148 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر، بعد استشهاد الصحفية علا الدحدوح، وإصابة عدد من أفرد أسرتها، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، استهدف منزلها في شارع الجلاء بمدينة غزة.

كما استشهد أحد طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزله في مدينة رفح جنوب القطاع، ليرتفع بذلك عدد شهداء طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني منذ بدء العدوان إلى ٣٣ شهيداً، بينهم ١٩ استشهدوا أثناء انتشالهم للشهداء والجرحى.

ويشهد شمال قطاع غزة تفاقم للأوضاع الإنسانية بشكل خطير، حيث يواجه نحو نصف مليون فلسطيني، نقص حاد في الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، وباتت المجاعة تهدد سكان القطاع، مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع تدفق إمدادات الغذاء وحليب الأطفال والدواء والمياه.

ووثّْقت مؤسسات حقوقية فلسطينية انتشار المجاعة والجفاف في جباليا، وبيت لاهيا، وبيت حانون، وغرب مدينة غزة، بعد أن دمر الاحتلال 90% من المنازل والمنشآت في تلك المناطق، إضافةً لتدميره مقرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والتي لم تعد تعمل منذ عدة أشهر في شمال القطاع.

وأكدت مستشفيات شمال القطاع، التي انهارت منظومتها الصحية بالكامل على مدار الأيام والأسابيع الماضية، عدم توفر الدواء والوقود المشغل لأقسامها، وأنها استقبلت أكثر من 80 شهيداً، تم انتشالهم من تحت الركام ومن أزقة مخيم جباليا، استشهدوا خلال اجتياح الاحتلال للمخيم على مدار ثلاثة أسابيع.