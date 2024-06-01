شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الإمارات يثمن جهود الوساطة لمصر وقطر وأمريكا لوقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، جهود الوساطة المتواصلة التي تقوم بها مصر وقطر وأمريكا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا دعم بلاده الثابت للمساعي الرامية للتوصل لوقف مستدام لإطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة للمدنيين، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث بحثا التطورات الراهنة بالمنطقة والأوضاع في غزة وتداعياتها، كما استعرضا مقترحات الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم، وزيادة وتيرة المساعدات الإنسانية؛ بما يدعم الاحتياجات الإنسانية، وتنفيذ خطة إعادة إعمار شاملة لغزة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد وزير الخارجية الإماراتي، أهمية المقترحات التي قدمها الرئيس بايدن بشأن الأوضاع في قطاع غزة، مثمنا هذه المساعي الرامية إلى وقف الحرب في القطاع، مشيرا إلى ضرورة التعامل بجدية وإيجابية معها ومع المقترحات الأخرى التي تقود إلى وقف التصعيد في المنطقة وحماية أرواح المدنيين والتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يعاني منها المدنيون في قطاع غزة وإنهاء هذه الحرب.

وأشار إلى أهمية البناء على هذه المقترحات من أجل إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات بهدف تحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين، مشددا على أن التطرف والتوتر والعنف المتصاعد قاد المنطقة إلى حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار؛ وهو ما يحتم ضرورة تكثيف التعاون الدولي وتضافر الجهود الإقليمية والدولية المبذولة من أجل إنهاء هذه الحالة، والتركيز على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وتلبية تطلعات شعوبها في الحياة الكريمة والتنمية والازدهار.