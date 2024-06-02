شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الإمارات وسنغافورة يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، مع نظيره السنغافوري فيفيان بالاكرشنان، الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والجهود الدولية للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وحماية أرواح المدنيين وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة.

كما استعرض الوزيران - خلال اللقاء الذي جاء خلال زيارة الشيخ عبدالله بن زايد إلى سنغافورة - العلاقات الثنائية والشراكة الشاملة وإمكانات تنميتها وتطويرها; بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما، إلى جانب مسارات التعاون المشترك في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والتعليمية والمجالات المرتبطة بالأهداف التنموية للبلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشار الشيخ عبدالله بن زايد إلى أن الشراكة الشاملة بين البلدين تجسد عمق ورسوخ هذه العلاقة، والحرص المشترك على استثمار الفرص المتاحة; لتعزيزها بما يدعم مساعيهما لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، معربا عن تمنياته لسنغافورة وشعبها دوام التقدم والرخاء