شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين تهديدات الاحتلال الإسرائيلى تجاه الأونروا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دانت دولة الكويت السبت التهديدات التي أطلقتها قوات الاحتلال الاسرائيلية تجاه وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والتي تهدد بإدراجها كمنظمة إرهابية ومطالبتها بإخلاء مبانيها في القدس الشرقية.



وأعربت الكويت - في بيان لوزارة خارجيتها أذاعته الوكالة الرسمية /كونا/ - عن دعمها الثابت لمنظمة الأمم المتحدة وسائر وكالاتها؛ بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" .



وشددت على ضرورة تضافر المجتمع الدولي لحماية نظام الحوكمة العالمي متعدد الأطراف؛ الذي تعتبر وكالة الأونروا جزءا منه باعتبارها إحدى وكالات الأمم المتحدة .