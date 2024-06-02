شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الهباش: نريد وقفا فوريا ودائما لإطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، اليوم "السبت"، أن الموقف الفلسطيني واضح ولم يتغير منذ اللحظة الأولى من العدوان الإسرائيلي،وقال"نحن نريد وقفا فوريا ودائما لإطلاق النار حقنا لدماء الفلسطينيين ومنعا لتنفيذ المؤامرة الإسرائيلية الرامية الى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني".

وشدد الدكتور الهباش -في مداخلة لقناة النيل الإخبارية - على ضرورة إزالة كل الأسباب التي أدت إلى اندلاع العدوان، لذلك لابد من حل سياسي ينهي الاحتلال ويفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين طبقا لقرارات الشرعية الدولية وتطبيقا للقانون الدولي مع الاستمرار في بذل كل الجهود الرامية الى حماية الشعب الفلسطيني وتحقيق الحقوق المشروعة له والدفاع عنه أمام كل المؤسسات والهيئات الدولية.

وأضاف "من كان يمنع وقف إطلاق النار هى الولايات المتحدة ومن كان يمتنع عن وقف إطلاق النار هى اسرائيل لذلك من يتحمل مسئولية هذه الأشهر الثمانية من العدوان وكل الدماء التي سالت خلالها ولا تزال هو من أعطى الضوء الأخضر للعدوان ومنع مجلس الأمن 3 مرات باستخدام حق النقض"الفيتو" من وقف العدوان الإسرائيلي".

وتابع قائلا "نحن لا نثق في النوايا الأمريكية،ونعرف أن الولايات المتحدة هى الراعي الأول للعدوان الإسرائيلي،ولكن أي جهد يمكن أن يبذل لوقف العدوان وحقن الدماء نحن بالتأكيد سنكون معه،ولكننا أيضا نريد ضمانا لإنهاء هذا الاحتلال وانسحاب اسرائيل من قطاع غزة انسحابا كاملا ووقف العدوان بكافة أشكاله وتسليم كل معابر قطاع غزة بما فيها معبر رفح للسلطة الوطنية الفلسطينية وضمان فتح كل المعابر لإمداد قطاع غزة بالمساعدات والاحتياجات الأساسية وإعادة كل النازحين إلى مناطقهم التي هجروا منها وبدون ذلك ستبقى الأمور معلقة".

وأوضح أن ما يحدث في قطاع غزة ليس حربا بالمعنى التقليدي بل عدوانا وحرب إبادة لذلك نريد حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية ينهي كل ذلك لأنه بدون حل سياسي ستعود المنطقة مرة أخرى إلى جولة جديدة من الصراع وسفك الدماء لأن الأساس والسبب في كل هذا التوتر التي تشهده المنطقة هو وجود الاحتلال.