شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 3.1 درجات ريختر تضرب إقليم تطوان بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء مساء السبت عن وقوع هزة أرضية بقوة 3.1 درجات على مقياس ريختر بإقليم تطوان شمالي المغرب.



وأوضح المعهد في بيان رسمي أنه تم تحديد مركز الهزة الأرضية بجماعة الحمراء، حيث وقعت نحو الساعة 3:44 الثالثة صباحا.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة التي سجلت على عمق 72 كلم وقعت عند التقاء خط العرض 35.397 درجة شمالا، وخط الطول 5.939 درجة غربا.

ولم تكشف السلطات المغربية عن أي خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية حتى الساعة 15:55 بالتوقيت المحلي.

وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت وفي الـ8 سبتمبر 2022، مخلفا 2960 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لبيانات وزارة الداخلية.