شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يشن غارة جوية على مدينة بنت جبل جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية على مدينة بنت جبل في جنوب لبنان، وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن الطائرات الحربية والمسيرة الإسرائيلية شنت بعد ظهر أمس السبت، سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان وأسفرت إحداها عن سقوط عدد من الإصابات في بلدة "صديقين" في جنوب لبنان.