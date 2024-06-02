شكرا لقرائتكم خبر عن نوفوستى: قائد الجيش الليبى ونائب الدفاع الروسية يؤكدان ضرورة محاربة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية تأكيد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ونائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف، خلال لقاء جمعهما في ليبيا، ضرورة التعاون بين البلدين لمحاربة الإرهاب والتطرف.



وأبرزت الوكالة تأكيد المشير حفتر - خلال اللقاء - على العلاقات الودية التي تجمع ليبيا وروسيا، وأهمية تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما العسكرية والاقتصادية، معربا عن تقديره للدعم الروسي المستمر.



من جانبه، أكد نائب وزير الدفاع الروسي، التزام روسيا بدعم ليبيا في تعزيز قدرات قواتها المسلحة، موضحا أن هذا الدعم يشمل مجالات التدريب ورفع الكفاءة.



وبحث الجانبان - بحسب الوكالة الروسية - التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة، وأكدا أهمية تبادل الخبرات والمعلومات لتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.



كما شهد اللقاء تبادلا لوجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الطرفان عن رغبتهما في تعزيز التعاون الثنائي؛ بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.



وكان نائب وزير الدفاع الروسي قد - أمس - وصل إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي الليبية، يرافقه وفد روسي رفيع المستوى.