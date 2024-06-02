شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول خط طيران عراقي سعودي مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مطار النجف الأشرف الدولي بالعراق هبوط أول طائرة لشركة الخطوط الجوية السعودية (فلاي ناس) تحمل زواراً سعوديين قادمين من مدينة الدمام، مباشرة إلى النجف الأشرف.

ووفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء - جرت مراسم استقبال الزائرين بحضور السفير السعودي لدي العراق "عبد العزيز الشمري" ومحافظ النجف " يوسف كناوي"

من جانبه أكد محافظ النجف خلال الاستقبال أن الرحلة من الدمام الى النجف الأشرف ليست مجرد رحلة جوية عادية، بل هي رحلة تواصل وتقارب بين الشعبين السعودي والعراقي.

كانت إدارة مطار النجف الأشرف الدولي قد أحتفلت صباح السبت بمناسبة افتتاح أول خط طيران عراقي - سعودي مباشر من خلال شركة فلاي ناس السعودية ، وأوضح مدير مطار النجف وكالة "عباس البيضاني" أن هذا الخط، هو أول خط طيران سعودي مباشر من مطار الدمام إلى مطار النجف الأشرف ، وسيكون بواقع رحلتين أسبوعياً على متن شركة طيران فلاي ناس السعودية ".