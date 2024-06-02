شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تشارك فى قمة إفريقيا كوريا الجنوبية يومى 4 و5 يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الجزائر في قمة إفريقيا كوريا الجنوبية التي ستنطلق يومي 4 و5 يونيو الجاري، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الدول الإفريقية وكوريا الجنوبية.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن وزير الخارجية أحمد عطاف وصل سيول للمشاركة، غدا الأحد، في الاجتماع الوزاري التحضيري لهذه القمة.

وبحسب البيان، تأتي مشاركة الجزائر في هذا الاستحقاق تعكس رغبتها في توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع جمهورية كوريا الجنوبية.

وتستضيف سيول في الرابع من يونيو المقبل ولمدة يومين أول قمة كورية إفريقية تحت شعار «المستقبل الذي نصنعه معًا: النمو المشترك والاستدامة والتضامن»، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتكامل مع القارة الأفريقية.