شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة نيويورك تعتقل 29 شخصا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة في مدينة نيويورك أنها ألقت القبض على نحو 29 شخصا فيما يتعلق باحتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في متحف بروكلين.

وقال متحدث باسم الشرطة - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد، إن الشرطة ألقت القبض على 29 شخصا بينهم ستة وجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم منها الاعتداء والتعدي الجنائي بينما أفرج عن 16 شخصا مع صدور أوامر بالمثول أمام القضاء وصدرت أوامر استدعاء لسبعة آخرين وتم إطلاق سراحهم.

وكان شهود قد قالوا إن محتجين مؤيدين للفلسطينيين سيطروا على أجزاء من متحف بروكلين في مدينة نيويورك الأمريكية أمس الأول الجمعة وعلقوا لافتة فوق المدخل الرئيسي واحتلوا جزءا كبيرا من الردهة واشتبكوا مع الشرطة.