شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أمير الكويت يعين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليًا للعهد والان نبدء بالتفاصيل



وقبل هذا المنصب عيّن الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، رئيسًا لمجلس الوزراء، ويعد ثامن شخصية تتولى هذا المنصب منذ عام 1962. السيرة الذاتية للشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح من مواليد الكويت عام 1953.

حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977.

التحق الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح بوزارة الخارجية عام 1978 بدرجة ملحق دبلوماسي من 1978 إلى 1983.

التحق بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة بين عامي 1983 و1989.

خلال الفترة من 1995 إلى 1998 عمل الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح سفيرًا للكويت لدى

عام 1998 حصل على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى. الدمام - شريف احمد - صدر أمر أميريًا من الديوان الأميري الكويتي، بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.وقبل هذا المنصب عيّن الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، رئيسًا لمجلس الوزراء، ويعد ثامن شخصية تتولى هذا المنصب منذ عام 1962.الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح من مواليد الكويت عام 1953.حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977.التحق الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح بوزارة الخارجية عام 1978 بدرجة ملحق دبلوماسي من 1978 إلى 1983.التحق بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة بين عامي 1983 و1989.خلال الفترة من 1995 إلى 1998 عمل الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح سفيرًا للكويت لدى السعودية ومندوبًا للبلاد لدى منظمة المؤتمر الإسلامي.عام 1998 حصل على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى.