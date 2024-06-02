شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فتى فلسطينى إثر إصابته برصاص الاحتلال فى مخيم عقبة جبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مُحافظ أريحا والأغوار حسين حميال، استشهاد فتى (17 سنة) مُتأثرًا بإصابته أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عقبة جبر.



وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت مخيم عقبة جبر أمس، وأطلقت النار على فتيين، أثناء وجودهما قرب المقبرة الغربية في المخيم؛ ما أدى لاستشهاد أحدهما (16 سنة)، وإصابة الآخر، قبل اعتقاله، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول اليه.



ونقلت قوات الاحتلال الفتى الآخر إلى إحدى مُستشفياته في القدس، قبل الإعلان اليوم عن ارتقائه متأثرا بإصابته الحرجة.



وبشهيد اليوم، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 521 شهيدًا بينهم 131 تحت الـ 18 سنة، إضافة إلى 5 آلاف مُصاب آخرين.