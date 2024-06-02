شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين فى الدول العربية المضيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الـ111 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، برئاسة مصر.



ويناقش المؤتمر، على مدى أربعة أيام، عددًا من الملفات المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية، ومنها قضية القدس وجدار الفصل العنصري، والاستيطان، والهجرة، ومتابعة تطورات الانتفاضة ودعمها، وملف اللاجئين الفلسطينيين، ونشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والتنمية في الأراضي الفلسطينية، فضلا عن توصيات الدورة (89) لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، وموعد ومكان انعقاد الدورة القادمة.

وألقى كلمة مصر، خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الوزير مفوض كامل جلال مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية، والذي أعلن في ختام كلمته عن تنازل مصر عن رئاسة المؤتمر إلى دولة فلسطين تكريما وتقديرا لها.



ومن المقرر أن يرفع المؤتمر تقريرًا بالتوصيات إلى الدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في شهر سبتمبر القادم.