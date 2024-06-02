شكرا لقرائتكم خبر عن مدير إعلام أونروا بقطاع غزة: تكدس أعداد كبيرة بمراكز الإيواء فى خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إيناس حمدان مدير إعلام أونروا بقطاع غزة، إن تكدس أعداد كبيرة من الفلسطينيين في مراكز الإيواء بخان يونس والمناطق الوسطى.

وأضافت خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية": نحتاج إلى كميات كافية من المساعدات الغذائية لتجنب المجاعة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ويتعرض السكان المدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تُشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك تلك المحظورة دوليًا، مثل القنابل العنقودية والفسفورية البيضاء؛ مما أسفر عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم.