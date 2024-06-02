شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يستقبل ولى العهد لأداء اليمن الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأحد، ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه نائباً للأمير، وفقاً لما أوردته الوكالة الرسمية (كونا).

وأصدر أمير الكويت، السبت، أمراً أميرياً بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد، وذلك بعد أكثر من 6 أشهر من توليه الحكم خلفاً للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

والشيخ صباح الخالد من مواليد عام 1953، وتولى رئاسة الوزراء لـ4 حكومات خلال الفترة من نوفمبر 2019 في عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد حتى مايو 2022 في عهد الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.