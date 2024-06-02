شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة مكونة من 40 شاحنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيرت القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبدعم من المنظمات والشركات والمؤسسات، 40 شاحنة جديدة إلى قطاع غزة اليوم الأحد.

وحملت الشاحنات الطرود الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية والأدوية، ليتم توزيعها على أهالي قطاع غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، إن الهيئة حرصت خلال هذا الأسبوع على تغطية الاحتياجات الضرورية لأهلنا في غزة، مبيناً أنه تم التعاون مع عدد من المؤسسات والشركات والمنظمات لضمان تنوع المواد والتبرعات.

وأضاف أن الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية والطبية والغذائية، يتم تسليمها للجهات المعنية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين من أهلنا في غزة.

وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة بلغ حتى اليوم 1797 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.

وبهذه القافلة المكونة من 40 شاحنة، يرتفع عدد الشاحنات الأردنية التي تم إرسالها لأهالي قطاع غزة خلال أسبوع إلى 120 شاحنة.