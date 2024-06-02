شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية و7 دول تمدد تخفيضات الإنتاج التطوعية حتى ديسمبر 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، تمديد تخفيضات الإنتاج التطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا، والتي أُعلن عنها في شهر أبريل 2023 حتى نهاية ديسمبر من عام 2025، وذلك إلى جانب القرارات الأخيرة الصادرة عن الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين للدول الأعضاء في "أوبك+".



وعقدت الدول الـ 8 اجتماعا حضوريا، اليوم /الأحد/ في العاصمة السعودية الرياض، لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها مجموعة "أوبك بلس"، والرامية إلى دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).



واتفقت الدول المجتمعة على تمديد التخفيضات التطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، التي أُعلن عنها في نوفمبر الماضي حتى نهاية سبتمبر من عام 2024، مشيرة إلى أنه سيتم بعد ذلك إعادة كميات هذا التخفيض تدريجيا على أساس شهري حتى نهاية سبتمبر من عام 2025، بهدف دعم استقرار السوق، علما بأنه يمكن إيقاف هذه الزيادة الشهرية، أو عكسها، وفقًا لمستجدات السوق.