شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يتسلم رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم ، رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.



وقال مستشار الرئيس سلفاكير للشئون الأمنية، توت جلواك الذي سلم الرسالة ، في تصريح صحفي ، إن اللقاء تطرق الى قضية نفط جنوب السودان.



وأوضح جلواك أن خط نقل بترول الجنوب تأثر بالحرب الدائرة حاليا بالسودان ، مبينا أن هذا الخط متوقف حالياً بسبب إستمرار العمليات العسكرية في المناطق الواقعة في الخط.



وأضاف أن رئيس مجلس السيادة أكد إستعداد السودان لتقديم كل ما من شأنه المساعدة في إنسياب بترول الجنوب عبر الأراضي السودانية.



وتابع أنه تم التوافق على عقد لقاء بين وزارتي النفط في البلدين للتفكير في كيفية معالجة هذه القضية، مبينا أن البترول يعد شريان حياة لمواطني الدولتين الشقيقتين.



جدير بالذكر أن وفد دولة جنوب السودان ضم ، بجانب مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية ، كلا من وزيري رئاسة الجمهورية والنفط.