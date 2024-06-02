الخليج اليوم .. وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مناسبة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن "بعض الوزراء اجتمعوا في الرياض للتأكد من أننا نتفاعل مع بعضنا بعضا، وإن الرسالة مفهومة بشكل شامل وتم الاتفاق عليها".

وأضاف الوزير أن المناقشات بين البلدان الثمانية التي تنفذ الخفض الطوعي لإنتاج النفط في تحالف "أوبك+" بدأت قبل أسبوعين أو 3 أسابيع.

وتابع الوزير: "نحن ننتظر تراجع أسعار الفائدة واتخاذ النمو العالمي مساراً أفضل مما سيسهم في زيادة الطلب".

وقال الوزير: "يمكننا في أي وقـت أن نجمد أو أن نعكس الزيادات التدريجية في الإنتاج التي أعلنا عنها، كذلك تأجيل إعادة تقييم خطوط الأساس حتى نهاية 2025 في ضوء الظروف غير المواتية لبعض الأعضاء".

وقررت مجموعة "أوبك+"، الأحد، تمديد تخفيضات الإنتاج حسب إعلان التعاون حتى نهاية 2025. وذكر بيان تلقى موقع "العربية Business" نسخة منه أنه تم الاتفاق على تمديد مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، اعتبارًا من 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025.

وتم تمديد مدة التقييم، الذي تجريه المصادر الثلاثة المستقلة، حتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2025، والاسترشاد بهذا التقييم في تحديد مستويات الإنتاج لعام 2026.

وأقرت المجموعة مستويات الإنتاج المستهدفة لعام 2025 عند 39.725 مليون برميل يوميا، قبل تطبيق أي تخفيضات طوعية تقررها الدول بصورة منفردة، مع زيادة الإنتاج المستهدف في الإمارات بواقع 300 ألف برميل يوميا إلى 3.519 مليون برميل يوميا.

وتم التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم من اللجنة الفنية المشتركة، والأمانة العامة لمنظمة أوبك، علماً بأن اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج ستُعقد كل شهرين.

من جانبها، أعلنت وزارة الطاقة السعودية، الأحد، أن ثمانية أعضاء في تحالف أوبك بلاس اتفقت على تمديد تخفيضاتها الطوعية لإنتاج النفط لبضعة أشهر قبل إلغائها تدريجيا.

وأوضح بيان للوزارة أن السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان اتفقت على "تمديد التخفيضات التطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا" حتى سبتمبر 2024 ثم "سيتم، بعد ذلك، إعادة كميات هذا التخفيض، البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، تدريجياً، على أساس شهري، حتى نهاية سبتمبر من عام 2025".

كذلك، رحبت دولة الكويت بقرار تحالف أوبك+، موضحة أن هذا الاجتماع يأتي تعزيزا للجهود الاحترازية التي تبذلها "أوبك +" والرامية إلى دعم استقرار أسواق البترول وتوازنه.