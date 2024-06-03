شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يؤكد دعمه للمبادرات المطروحة بشأن غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العراق دعمه للمبادرات المطروحة بشأن غزة .. داعيا إلى ضرورة وقف العدواني الإسرائيلي المستمر عليها.



وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان اليوم الأحد، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا" - "أنها اطلعت على المبادرة المهمة التي أطلقها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ، وترى أنه من المفيد الأخذ بنظر الاعتبار المبادرات التي تفضي إلى وقف عدوان الاحتلال، والتي تؤمن انسحاباً كاملاً لهذه القوات من غزة، وتقود إلى إعادة اعمار القطاع وعودة الحياة إليه" .. مشددة على ضرورة أن تكون هذه خطوة على طريق استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة ، وأن يعي العالم حجم الجريمة التي اقترفت بحق هذا الشعب الصابر دون ذنب.



وأضافت "في الوقت الذي ندعم فيه هذه الجهود، ندعو إلى وقف العدوان ونحث المجتمع الدولي على تولي مسؤولياته وإيقاف الخروقات الفظيعة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كما نحث اخواننا الفلسطينيين على التعامل الإيجابي مع المبادرات المطروحة، بما يحفظ حقوقهم وتطلعاتهم المشروعة، وتحمل الآلام من أجل التخفيف عن شعبهم الصابر".



واشارت الخارجية إلى "أن العراق يعمل جاهداً مع أشقائه وشركائه لإيصال المساعدات الإنسانية، ووقف الظلم المطلق بحق الشعب الفلسطيني، والمساعدة في ضمان حقوقه ومستقبله".