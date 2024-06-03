شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية اليمنية تعتقل 13 مشتبها بهم في محاولة اغتيال مسؤول عسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، الأحد، أن شرطة تعز ألقت القبض على 13 شخصاً يشتبه في تورطهم في جريمة تفجير استهدف موكب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في محور تعز العميد عبده البحيري، ومرافقيه، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات.

وأوضحت شرطة تعز أنها ضبطت المشتبه بضلوعهم في "الجريمة الإرهابية والتخريبية التي استهدفت طاقم أحد القيادات بالمحور أثناء مروره، مستخدمين عبوة ناسفة والتفجير عن بعد، ما أسفر عن إصابة 4 من الجنود بإصابات متفرقة".

وقال وزير الدفاع اليمني محسن الداعري، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه شدد على أهمية رفع اليقظة والتعامل بحزم مع "العناصر والخلايا الإرهابية لجماعة الحوثي".