شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الروسى يعلن قصف قاعدة إرهابية فى منطقة التنف السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المركز الروسى للمصالحة فى سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، " إن القوات الجوية الروسية ضربت قاعدة للإرهابيين فى منطقة التنف التى تسيطر عليها الولايات المتحدة فى محافظة حمص السورية".

وقال نائب رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا يورى بوبوف ، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية ، إنه فى الأول من يونيو، دمرت القوات الجوية الروسية مكانا لانتشار المسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون فى مناطق يصعب الوصول إليها فى سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص.

وأضاف أنه تم الإبلاغ عن 6 انتهاكات لبروتوكولات عدم الاشتباك المبرمة فى 9 ديسمبر 2019، من قبل طائرات بدون طيار تابعة للتحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتابع أن مجموعة من طائرات التحالف الدولى من طراز F-15 والقاذفات الهجومية من طراز A-10 Thunderbolt، انتهكت أيضا المجال الجوى السورى فى منطقة التنف، التى تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، 6 مرات خلال اليوم الأحد.

وقال بوبوف "طائرات التحالف الدولى لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة تواصل خلق وضع خطير قد يتسبب فى وقوع حوادث جوية وتصعيد الوضع فى الأجواء السورية".