شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يقتحم نابلس استعدادا لتأمين دخول مستوطنين لقبر يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من محورها الشرقى، استعدادا لتأمين دخول مستوطنين لقبر يوسف وأداء طقوس تلمودية.

يذكرأن، اندلع حريق هائل في المنطقة المجاورة لمتحف إسرائيل بالقدس المحتلة، أمس الأحد، بحسب القاهرة الإخبارية.

وقال المتحدث باسم مركز الإطفاء والإنقاذ في القدس المحتلة، إنه تم إرسال 23 فريقًا إلى جانب 8 طائرات إطفاء تعمل على إطفاء الحرائق في غابة بحي رحافيا بالقرب من مبنى الكنيست الإسرائيلي.

وتم اتخاذ القرار بإخلاء متحف إسرائيل، إذ دفعت الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة النيران نحو الموقع.

وأصدر متحف إسرائيل بيانًا كشف فيه أن الحريق وصل سطح جناح الشباب، لكن تمت السيطرة عليه بسرعة دون وقوع أي أضرار أو إصابات.

وأضاف البيان: "لا يوجد أي خطر على أي عمل فني، بالإضافة إلى إجلاء جميع الأشخاص من مجمع المتحف كإجراء احترازي".