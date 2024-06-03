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الحرس الوطنى التونسى يضبط عنصرين تكفيريين بالعاصمة وقفصة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الحرس الوطنى التونسى، أن وحداته تمكنت من ضبط عنصرين تكفيريين فى تونس العاصمة وقفصة.


وأضاف الحرس الوطنى ، فى بيان ، أن الوحدات ضبطت العنصرين التكفيريين بتهمة الإنتماء إلى تنظيم إرهابى وصادر بحقهم أحكام تتراوح ما بين عام إلى 3 أعوام.


وأشار الحرس الوطنى إلى أن النيابة العمومية أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهما.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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