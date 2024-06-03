شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطنى التونسى يضبط عنصرين تكفيريين بالعاصمة وقفصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحرس الوطنى التونسى، أن وحداته تمكنت من ضبط عنصرين تكفيريين فى تونس العاصمة وقفصة.



وأضاف الحرس الوطنى ، فى بيان ، أن الوحدات ضبطت العنصرين التكفيريين بتهمة الإنتماء إلى تنظيم إرهابى وصادر بحقهم أحكام تتراوح ما بين عام إلى 3 أعوام.



وأشار الحرس الوطنى إلى أن النيابة العمومية أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهما.