شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات حاشدة فى شوارع مانهاتن بنيويورك تضامنا مع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج آلاف المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين، إلى شوارع مانهاتن بنيويورك، احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية المستمرة فى قطاع غزة، مطالبين بوقف دائم لإطلاق النار.

وطالب المتظاهرون أيضًا بمعاقبة المسؤولين الإسرائيليين عن الحرب المدمرة فى غزة، كما ندد المحتجون باستمرار "الصمت الدولى على ما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية"، وفقًا لما ذكرته "روسيا اليوم".

مظاهرات فى نيويورك

وتنظم احتجاجات فى نيويورك ومختلف أنحاء الولايات المتحدة، مؤيدة للفلسطينيين، منذ اندلاع الحرب فى غزة.

ونظمت مظاهرات أمام متحف بروكلين أمس السبت، فيما أوقفت شرطة نيويورك 22 شخصًا منهم، متهمة بعضهم بارتكاب مخالفات.