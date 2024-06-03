شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولى قوافل حجاج فلسطين إلى المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت، أولى قوافل الحج من فلسطين إلى المدينة المنورة، التى انطلقت من مدينة محمود عباس للحجاج فى مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، وضمت القافلة الأولى 1800 حاج، وتشمل البعثات الطبية والإعلامية والإدارية والأمنية، إذ يصل تعدادها إلى 350، بحسب القاهرة الإخبارية.

فيما انطلقت القافلة الثانية، صباح الأحد، بـ2000 حاج، و1200 عبر الجو، حيث سيستمر توافد الحجاج الفلسطينيين خلال الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن يصل العدد الإجمالى للحجاج الفلسطينيين هذا العام، إلى 5000 حاج، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

نصحت وزارة الحج والعمرة السعودية، حجاج بيت الله الحرام، بتجنب حمل أموال كبيرة بأكثر من حاجتهم خلال رحلة الحج، والاكتفاء بما يفى بمتطلباتهم، والاعتماد على دفع مقابل خدماتهم مسبقًا قبل وصولهم إلى الأراضى المقدسة، عبر المنصات والقنوات المعتمدة، واستخدام أدوات الدفع الإلكتروني.

وقدمت الوزارة فى سلسلة منشورات على حساباتها على شبكة التواصل الاجتماعي، حزمة من النصائح تعين الحجاج على الإدارة المالية الجيدة لرحلة الحج، بما يجنبهم مشاكل حمل أموال زائدة عن الحد.