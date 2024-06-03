شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تُدين المحاولات الإسرائيلية لإقصاء وكالة أونروا وتصنيفها كمنظمة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت سلطنة عُمان محاولات الاحتلال الإسرائيلى المستمرة لإقصاء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومحاولة تصنيفها منظمة إرهابية، مُحذرةً من توابع محاولات تقويض الوكالة ودورها فى رعاية أكثر من مليونى فلسطينى ضاقت بهم سُبل الحياة فى قطاع غزة.



وثمّنت وزارة الخارجية العمانية ، فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية ، الجهود المبذولة من قِبل الوكالة فى سبيل إغاثة الشعب الفلسطيني، مُجددةً مطالبتها بأهمية تطبيق القرارات الأممية الداعية لإدخال المساعدات الإنسانية المُلحّة إلى قطاع غزة دون أى عراقيل.