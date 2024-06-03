شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال تعلن اعتقال 3 أشخاص يشتبه فى انتمائهم إلى تنظيم داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت القوات الأمنية الصومالية لولاية بونتلاند، 3 أشخاص يشتبه فى انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابى.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية"صونا" اليوم أن ذلك جاء خلال عملية أمنية جرت في مدينة "بوصاصو" بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وتعقب المشتبة بهم، وتقوم القوات الأمنية بالتحقيق مع الأشخاص المشتبة بهم في ارتكاب أفعال تزعزع أمن المدينة وتهديد رجال الأعمال.