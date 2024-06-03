شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: التهجير القسرى دفع نحو مليون شخص للفرار من رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، إن التهجير القسري دفع أكثر من مليون شخص للفرار من مدينة رفح في قطاع غزة.

وبحسب موقع سكاى نيوز، ذكرت منظمات إغاثة أن نحو مليون فلسطيني كانوا يعيشون في رفح، المدينة الصغيرة الواقعة على الطرف الجنوبي لقطاع غزة، بعد أن فروا من الهجمات الإسرائيلية في أجزاء أخرى من القطاع.

وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر للمدنيين بالانتقال إلى "منطقة إنسانية موسعة" على بعد حوالي 20 كيلومترا.

وقال كثير من الفلسطينيين، الذين تنقلوا شمالا وجنوبا في قطاع غزة في الأشهر القليلة الماضية، إنهم معرضون للهجمات الإسرائيلية أينما ذهبوا.

وقالت الأونروا إن آلاف الأسر لجأت الآن إلى العيش في منشآت متضررة ومدمرة في مدينة خان يونس، حيث تقدم الوكالة خدمات أساسية على الرغم من "التحديات المتزايدة".

وأضافت أن "الظروف لا يمكن وصفها".