شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة غزة: نقص الغذاء والدواء يهددان حياة أكثر من 3500 طفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، من أن أكثر من 3500 طفل معرضون لخطر الموت في القطاع، بسبب سياسات "التجويع" الإسرائيلية ونقص الغذاء والأدوية.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قال المكتب في بيان "أصبح أكثر من 3500 طفل دون الخامسة معرضون لخطر الموت التدريجي في قطاع غزة، بسبب اتباع إسرائيل سياسات تجويع الأطفال، ونقص الحليب، والغذاء، وانعدام المكملات الغذائية وحرمانهم من التطعيمات".

وأكد المكتب أن الأطفال يحتاجون إلى "معالجة جذرية وفورية لكل الأزمات التي يتعرضون لها بشكل ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمة ذلك توفير الغذاء والرعاية الصحية والمكملات الغذائية والتطعيمات والأغذية المخصصة للأطفال".

ودعا المكتب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية والمنظمات ذات العلاقة بالطفولة إلى "الوقوف عند مسؤولياتهم وإنقاذ الأطفال في قطاع غزة.