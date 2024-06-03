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السعودية.. البدء فى تبريد الطرق بالمشاعر المقدسة لتخفيف الحرارة عن الحجاج

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات السعودية المختصة عن البدء في تبريد عدد من الطرق والمسارات التي يسير عليها الحجاح في المشاعر المقدسة بمدينة مكة المكرمة، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.

وذكرت الصحيفة أن الهيئة العامة للطرق، بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، منها وزارة البلدية والشؤون القروية والإسكان، ووزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج جودة الحياة، وأمانة العاصمة المقدسة، "بدأت بالتوسع في تجربة تبريد الأسطح الإسفلتية في عدد من المواقع بالمشاعر المقدسة".

وقامت الهيئة وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، في تنفيذ هذه المبادرة بجانب مسجد نمرة بمشعر عرفات، وذلك بمساحة 25 ألف متر مربع.

وتهدف هذه التجربة لخفض درجة الحرارة في الأحياء والمناطق السكنية، وتقليل الطاقة المستخدمة في تبريد المباني، وتقليل آثار تغير المناخ.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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