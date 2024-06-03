شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان ترحب بالمبادرة الأمريكية لإنهاء حرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت سلطنة عُمان عن ترحيبها بالمبادرة التي أطلقها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن بالتعاون والتنسيق مع مصر وقطر لوقف حرب غزة، مؤكدةً دعمها لجميع الجهود التي من شأنها وقف العدوان والمعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق. وفق بيان لوزارة الخارجية العُمانية.

ودعت سلطنة عمان جميع الأطراف إلى التعامل الإيجابي مع المبادرات المطروحة بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة ويخفف من معاناته.

وأعربت سلطنة عمان عن أملها في أن يفضي ذلك إلى وقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قواته انسحاباً كاملاً من غزة، بما يمكن من البدء في إعادة إعمار القطاع وعودة الحياة الطبيعية إليه، وأن تكون خطوة نحو استعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهة أخرى، أدانت سلطنة عُمان محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لإقصاء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ‫أونروا وتصنيفها منظمة إرهابية.

وحذرت سلطنة عمان من توابع محاولاتها لتقويض الوكالة ودورها في رعاية أكثر من مليوني فلسطيني ضاقت بهم سبل الحياة.