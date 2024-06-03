شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ترفع لياقتك البدنية قبل مناسك الحج؟.. "صحة تبوك" السعودية توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تجمع تبوك الصحى بالمملكة العربية السعودية، مجموعة من النصائح لضيوف الرحمن؛ لزيادة لياقتهم البدنية قبل الحج، تحت هاشتاج "نحج_بوعى".

أوضح "صحى تبوك" أن لياقة الحاج البدنية ضرورية لإتمام المناسك بيسر وسهولة؛ لافتًا إلى أهمية التدرُّج فى بذل المجهود البدنى لتجنُّب الإرهاق.

وأضاف، أن اتباع نظام غذائى صحى، والمداومة على شرب السوائل، وأخذ قسطٍ كافٍ من الراحة، من أبرز الأمور التى تُسهم فى رفع اللياقة البدنية والمحافظة عليها للحاج.



وعلى صعيد خدمات موسم الحج، قام أمين منطقة الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدى، بجولات ميدانية لمتابعة سير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بمواقيت الحج، بالإضافة إلى الخدمات المتوفرة فى عدد من المواقع الحيوية على طرق سير الحجاج من الطائف باتجاه مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ خاصة المواقع ذات الارتياد العالى من الحجاج؛ للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة وفق خطة العمل لموسم الحج.



فقد تابع الزايدى تطبيق الخطة التى تشمل أعمال النظافة والإصحاح البيئى والوقاية الصحية بالميقات ومركز الفرز الأمنى بالبهيتة وسائر المواقع المؤدية للمشاعر المقدسة، والتى تقع فى محيط خدمات الأمانة وبلدياتها الفرعية، والتى دعمتها الأمانة بالكوادر البشرية والمعدات والآليات؛ مواكبةً لتدفق ضيوف الرحمن إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج، وحشدت لخدمتهم طاقات 10 بلديات مرتبطة بأمانة الطائف فى محافظات: (الخرمة، وتربة، ورنية، والمويه، وميسان)، ومراكز: (القريع بنى مالك، وبنى سعد، وقيا، والمحانى، وظلم)، بالإضافة إلى 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية تعمل جميعها على راحة قاصدى المشاعر المقدسة.