شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة الحكومة المصرية.. والرئيس السيسي يكلف "مدبولي" بتشكيل حكومة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس .

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية.

كما تضمنت تكليفات الرئيس السيسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات .

وكلف الرئيس السيسي أيضا الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة .