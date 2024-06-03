شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء من الأمم المتحدة يدعون بلدان العالم للاعتراف بدولة فلسطين لإحلال السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، الإثنين، جميع الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، "لضمان إحلال السلام" في الشرق الأوسط.

وتأتي الدعوة بعد أقل من أسبوع على اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميا بدولة فلسطينية، مما أثار غضب إسرائيل.

وقال الخبراء، ومن بينهم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن الاعتراف بدولة فلسطينية "إقرار مهم بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال".

وأضافوا :"هذا شرط مسبق لسلام دائم في فلسطين والشرق الأوسط بالكامل".

وبحسب موقع الحرة، قال الخبراء "يظل حل الدولتين الطريق الوحيد المتوافق عليه دوليا لتحقيق السلام والأمن لكل من فلسطين وإسرائيل، كما أنه سبيل الخروج من دوامات العنف والغضب التي تتوارثها الأجيال".

وقالت إسبانيا وأيرلندا والنرويج، إن سبب اعترافها بدولة فلسطينية هو "السعي إلى تسريع الجهود لضمان وقف إطلاق النار" في الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة.

وعبرت الدول الثلاث عن أملها في أن يحفز قرارها دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لحذو حذوها، ورفض البرلمان الدنماركي في وقت لاحق مقترحا للاعتراف بدولة فلسطينية.

وتؤكد السلطة الفلسطينية والعديد من دول العالم، على أهمية تطبيق حل الدولتين، لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.